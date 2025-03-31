#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.42
542.08
6
События

Сезон паводков: что происходит на водохранилищах страны

Казахстан, паводки, водохранилища, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 09:13 Фото: pixabay
Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 31 марта ситуация такова:

В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 1,5 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища – 81,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища – 1,5 кубометра в секунду.

В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 2 кубометра воды в секунду.

"В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены в среднем на 69%", – отметили в Министерстве водных ресурсов.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 450 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища – 650 кубометров в секунду.

Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 750 кубометров воды в секунду.

В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 17 кубометров воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 28 кубометров воды в секунду, из Дунгулукского водохранилища сбрасывается 4 кубометра в секунду, из Пятимарского водохранилища – 1 кубометр в секунду

В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища – 5 кубометров в секунду.

Из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывается 4,86 кубометра воды в секунду.

В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища – 3 кубометра в секунду. Сейчас объекты активно накапливают воду и наполнены в среднем на 69%.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 450,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища – 640 кубометров в секунду.

25 марта сообщалось, что в Карагандинской области на озере Карасор, вблизи села Коянды Каркаралинского района, провели взрывные работы на площади 600 кв. м для устранения ледяных заторов. Аналогичные мероприятия провели на реках Нура, Өткелсіз, Жаманкон, Куланотпес, Есиль и Улкенкундыз. В общей сложности взрывные работы охватили более 14 тысяч квадратных метров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанец экстрадирован из России за аферу с битумом на 50 млн тенге
События
09:14, Сегодня
Казахстанец экстрадирован из России за аферу с битумом на 50 млн тенге
Отчет каждые две недели: Токаев поручил Досаеву навести порядок в Алматы
События
22:10, 30 марта 2025
Отчет каждые две недели: Токаев поручил Досаеву навести порядок в Алматы
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
События
21:07, 30 марта 2025
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: