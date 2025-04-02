В Алматы завершена паспортизация 6039 объектов бизнеса

Паспортизация была начата в рамках кампании "Алматы – наш общий дом", общереспубликанской программы "Таза Қазақстан" и новых правил благоустройства. C 1 апреля вводится обязательное соблюдение паспортов благоустройства для предпринимателей.

Кто несет ответственность за благоустройство?

Согласно новым требованиям, каждый бизнес должен получить паспорт благоустройства и следить за состоянием прилегающей территории. Это обязательство касается всех предпринимателей, независимо от формы собственности. Собственники зданий, а также физические и юридические лица, такие как КСК, ОСИ, ПТ и владельцы землепользования, обязаны поддерживать чистоту и порядок на территории и следить за состоянием фасадов, включая своевременный ремонт и покраску фасадов. Они также должны поддерживать в чистоте и исправном состоянии памятные доски, указатели улиц (включая переулки и площади), номерные знаки, вывески и информационные таблички, расположенные на фасадах.

Стоит отметить, что в зимнее время владельцы зданий обязаны заранее уведомлять жильцов и арендаторов о планах по уборке снега и наледи с крыш.

Кто будет следить за соблюдением требований?

За выполнением требований по паспорту благоустройства будут следить отделы благоустройства и экологии районных акиматов.

Фото: акимат города Алматы

Что будет, если не соблюдать требования?

В случае нарушений требований предприниматели несут административную ответственность согласно ст. 505 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Сумма штрафа для субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации составляет 30 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 40 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП.

Как вовлекался бизнес

Процесс паспортизации начался в 2024 году после обновления Правил благоустройства. Важную роль в ускорении этого процесса сыграла инициатива "Ответственный бизнес – ухоженный город", реализованная в рамках кампании "Алматы – наш общий дом". Отделы предпринимательства районных акиматов проводили разъяснительные встречи с собственниками бизнеса по внедрению паспорта благоустройства и выполнению требований. Паспорта подписывались обоюдно между акиматом района и предпринимателями.

Фото: акимат города Алматы

По итогам паспортизации алматинские предприниматели поделились своим мнением.

"Несмотря на то, что мы подписали этот паспорт, мы всегда придерживаемся правильного благоустройства. У нас предусмотрены сотрудники специальные, которые смотрят за территорией. Хотелось бы также призвать другие компании, чтобы они продолжали заниматься чистотой, приводить в порядок свои территории, прилегающие, чтобы наш город был чистым и процветал", – отметил менеджер компании Sevalo Сырым Искаков.

Фото: акимат города Алматы

"Разъяснение паспорта было понятным и доступным. Мы готовы сделать все возможное, чтобы наш участок был чистым и ухоженным. Призываю всех жителей Алматы сохранять наш город в порядке", – поделился представитель компании ТОО "Mega Cars" Антон Иванов.