Депутат Пономарев: Каспий превратится в токсичную лужу

Депутат Сергей Пономарев на пленарном заседании Мажилиса 2 апреля 2025 года высказался о рисках обмеления Каспийского моря, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сергей Пономарев в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова напомнил, что Казахстану принадлежит самая большая и самая мелководная часть Каспийского моря, где активно ведется добыча и разработка крупных нефтяных месторождений.

"Каспийское море сталкивается с серьезными экологическими проблемами, которые вызвала в том числе и деятельность крупных нефтеперерабатывающих компаний. Приведу статистику исследований международных и казахстанских экологов. С 2005 по 2023 год уровень моря упал на 185 см, а площадь водной поверхности уменьшилась более чем на 31 тысячу квадратных километров, что соразмерно территории Бельгии. Средняя интенсивность спада – 10 см в год, а в отдельные годы – до 25 см. Согласно данным зондирования земли NASA Earth Observatory, с 2008 по 2023 год акватория казахстанского сектора Каспийского моря сократилась на 7%. Наибольшее обмеление наблюдается в районе Атырау. Такими темпами Северный Каспий может исчезнуть в течение 75 лет", – сетует мажилисмен.

По его словам, биоразнообразие моря тоже переживает глубокий кризис, так как постоянные выбросы токсичных химических веществ и разливы нефти ведут к загрязнению водной среды.

"Это ослабляет иммунитет животных и снижает устойчивость к заболеваниям. В результате численность каспийских тюленей сократилась с одного миллиона до ста тысяч особей. За последние 40 лет количество осетровых по разным причинам сократилось на 90%. Интенсивный промышленный вылов, утечка нефти, а также работа буровых платформ и судов, транспортирующих нефть, создают серьезные препятствия для размножения осетровых на нерестилищах, что ставит под угрозу сам вид", – указал депутат.

В целом, по словам Пономарева, в результате ухудшения экологической ситуации в Атырауской и Мангистауской областях наблюдается снижение продолжительности жизни, рост онкологических заболеваний.

В этой связи он предлагает пересмотреть экологические условия контрактов с нефтяными компаниями с целью обеспечения более строгих требований по охране окружающей среды, а также рассмотреть возможности временной приостановки лицензий для компаний, систематически нарушающих экологические нормы.

Депутат также предлагает провести международный экологический аудит всех нефтяных проектов акватории Каспийского моря с целью объективной оценки воздействия на окружающую среду и выработки рекомендаций по минимизации экологического ущерба.

"Если мы не примем необходимые меры, Каспий превратится в токсичную лужу без рыбы, животных, растений и людей", – резюмировал мажилисмен.

21 марта эколог рассказала Zakon.kz о текущем положении вещей и мерах, которые необходимо принять для сохранения природного богатства Каспийского моря.