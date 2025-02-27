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Общество

Астанчане замерзают, жители Алматы и Шымкента ждут тепло до 10°С

Светофор, зима, пешеходный переход, пешеходы, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 14:41 Фото: Zakon.kz
О капризах погоды с 28 февраля по 2 марта 2025 года рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По их данным, в столице Казахстана похолодает до 20 градусов. В то время как в Алматы и Шымкенте температура прогреется до 6 и 10 градусов, соответственно, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 28 февраля: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 18-20, днем 6-8 мороза.
  • 1 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер западный, с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 6-8 мороза.
  • 2 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 18-20, днем 5-7 мороза.

Алматы

  • 28 февраля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 0-2 тепла.
  • 1 марта: переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла.
  • 2 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 4-6 тепла.

Шымкент

  • 28 февраля: утром и днем в горах небольшие осадки (преимущественно снег). На юге, западе, в горных районах области туман. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-6, на севере, в горных районах области 9 мороза, днем 3-8 тепла, на севере области 0 градусов.
  • 1 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 6-8 тепла.
  • 2 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.

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Ранее синоптики рассказывали, что в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 27 февраля объявлено штормовое предупреждение.

Также сегодня, 27 февраля, стало известно, что аэропорт Актау временно приостановил работу из-за непогоды.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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