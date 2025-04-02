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Общество

Полиция Алматы предостерегла автовладельцев

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 14:59 Фото: Zakon.kz
В полиции Алматы 2 апреля рассказали, что в последнее время на дорогах города все чаще появляются автомобили с рекламными конструкциями, включая электронные дисплеи, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что их установка – это изменение конструкции автомобиля, которое может повлиять на безопасность дорожного движения. Чтобы установить рекламное оборудование законно, необходимо получить специальное разрешение.

"Для этого требуется предварительная техническая экспертиза, подтверждающая, что изменения не нарушат требования безопасности. Кроме того, рекламные конструкции должны соответствовать установленным стандартам. Они не должны мешать обзору водителей, отвлекать участников дорожного движения или представлять опасность в случае ДТП", – сообщил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

Спикер отметил, что за нарушения требований действующего законодательства предусмотрена ответственность согласно ст. 590 ч. 5 и ст. 590 ч. 7 КРКобАП.

Ранее в полиции Алматы рассказали, в каких спецЦОНах города можно получить права на мопед.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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