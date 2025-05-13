Десятки казахстанцев только в аэропорту поняли, что их обманули с перелетом во Вьетнам

Казахстанка продавала несуществующие авиабилеты во Вьетнам, на ее уловку попались более 70 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 мая 2025 года рассказали в прокуратуре Астаны.

"В результате мошеннических действий жительницы столицы более 70 граждан не смогли отправиться на отдых во Вьетнам. Их турпутевки аннулировались, а пострадавшие понесли значительные финансовые потери. Виновная предлагала авиабилеты по ценам ниже рыночных, уверяя, что имеет возможность приобрести их по специальным каналам. Но вместо настоящих билетов она предоставляла поддельные маршрутные квитанции. Об отсутствии бронирования туристы узнавали уже в аэропорту непосредственно перед вылетом", – сказано в сообщении.

Среди пострадавших были взрослые и дети. Общий материальный ущерб составил более 17 млн тенге. Люди потеряли не только деньги, но и отпуск – оплаченные отели, экскурсии и другие сопутствующие расходы также не подлежали возмещению.

Суд приговорил мошенницу к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Причиненный материальный ущерб взыскан с осужденной.

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