Минтруда объяснило, почему казахстанцы выбирают работу курьерами

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 26 июня 2026 года в кулуарах правительства объяснил, чем платформенная занятость привлекает казахстанцев и какие изменения ведомство готовит для регулирования этого формата работы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему работа курьером сегодня оказывается более привлекательной для многих, чем трудоустройство по полученной специальности на предприятия.

"Вы правильно говорите. Это действительно удобный формат работы. Но давайте посмотрим на статистику. Всего рабочей силы в стране – 9 млн 200 тыс. человек. Порядка 7 млн 150 тыс. – это наемные работники. Это не платформенная занятость. Они работают в бюджетных организациях, на промышленных предприятиях и так далее. 2 млн 100 тыс. – это самозанятые. Именно внутри этих 2 млн 100 тыс. около 1 млн 200 тыс. – платформенная занятость. То есть этот вопрос мы отслеживаем. И порядка 1 млн 700 тыс. – это предприниматели. Вот так выглядит структура занятости в Казахстане", – озвучил министр.

По его словам, платформенная занятость привлекает граждан, прежде всего, гибким и удобным форматом работы.

"Здесь человек оказывает услугу, но при этом нет трудового договора, нет правил внутреннего трудового распорядка. Захотел – сегодня вышел и оказал услугу. Не захотел – можно не выходить. Отношения строятся в рамках гражданско-правового характера. Но это тоже одно из направлений системы занятости. Поэтому по этому направлению мы будем работать. Как я уже ранее говорил, для платформенной занятости мы разработаем единые правила, чтобы граждане знали, какие меры безопасности должны соблюдаться, чтобы им разъяснялись требования техники безопасности и другие необходимые нормы", – продолжил Аскарбек Ертаев.

Ранее Ертаев рассказал, как в Казахстане будут поддерживать работающих подростков.