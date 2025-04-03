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Общество

В Костанайской области начали войну с энцефалитными клещами

Насекомое, растение, природа, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 04:20 Фото: pixabay
В целом, по данным департамента санэпидконтроля, эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в Костанайской области характеризуется как благополучная, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, Костанайская область не является природным очагом клещевого энцефалита. За последние два года не зафиксировано ни одного случая этого заболевания.

Однако на природе важно знать и соблюдать меры предосторожности. Для этого надевается плотная одежда, желательно светлых тонов, рубашка заправляется в брюки, а носки надеваются поверх брюк.

Обязателен и головной убор. Большое профилактическое значение имеют самоосмотр и взаимоосмотр, одежды и тела после возвращения из мест отдыха и работы на природе.

Для защиты от клещей применяют репелленты (препараты отпугивающего действия), которыми обрабатывают одежду, предназначенную для леса.

Ранее сообщалось, что ловить раков на Каспии запретили в нескольких областях Казахстана.

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Аксинья Титова
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