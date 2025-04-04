Остается 1 день: казахстанцам напомнили важную деталь про мопеды

В Департаменте полиции Алматы сегодня предоставили сводку о ходе регистрации мопедов, а также обратились к гражданам с призывом, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 4 апреля 2025 года в Алматы общее количество зарегистрированных мопедов составило 8539, в том числе по принципу экстерриториальности – 3100.

"Напоминаем, что до завершения кампании остается 1 день! С 5 апреля незарегистрированные мопеды будут водворяться на штрафную стоянку, а их владельцы понесут ответственность в соответствии с административным законодательством Республики Казахстан". Пресс-служба ДП Алматы

Полиция призывает всех, кто еще не успел пройти регистрацию, не откладывать на последний момент.

О том, за какие нарушения смогут наказывать водителей мопедов в Казахстане с 5 апреля 2025 года, можете узнать здесь.