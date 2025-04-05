Полиция напомнила жителям Алматы о важном изменении про мопеды
Фото: Zakon.kz
Жителям и гостям Алматы, а также, в целом, казахстанцам полицейские напомнили о важном изменении, которое касается мопедов, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте полиции Алматы заявили, что с сегодняшнего дня, 5 апреля 2025 года, мопеды в Казахстане – это транспорт.
"А значит, они подлежат обязательной регистрации".Пресс-служба ДП Алматы
Полицейские напомнили, что каждый гражданин несет ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих.
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"Следуй закону – зарегистрируй свой мопед!" – заключили в пресс-службе ДП Алматы.
Ранее сообщалось, что спецЦОНы Алматы изменили график работы из-за регистрации мопедов.
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