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Общество

Полиция напомнила жителям Алматы о важном изменении про мопеды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 16:20 Фото: Zakon.kz
Жителям и гостям Алматы, а также, в целом, казахстанцам полицейские напомнили о важном изменении, которое касается мопедов, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматы заявили, что с сегодняшнего дня, 5 апреля 2025 года, мопеды в Казахстане – это транспорт.

"А значит, они подлежат обязательной регистрации".Пресс-служба ДП Алматы

Полицейские напомнили, что каждый гражданин несет ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 16:20
Что можно и что нельзя водителям мопедов с 5 апреля 2025 года

"Следуй закону – зарегистрируй свой мопед!" – заключили в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее сообщалось, что спецЦОНы Алматы изменили график работы из-за регистрации мопедов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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