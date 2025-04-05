Полиция напомнила жителям Алматы о важном изменении про мопеды

Жителям и гостям Алматы, а также, в целом, казахстанцам полицейские напомнили о важном изменении, которое касается мопедов, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматы заявили, что с сегодняшнего дня, 5 апреля 2025 года, мопеды в Казахстане – это транспорт.

"А значит, они подлежат обязательной регистрации". Пресс-служба ДП Алматы

Полицейские напомнили, что каждый гражданин несет ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих.

Материал по теме Что можно и что нельзя водителям мопедов с 5 апреля 2025 года

"Следуй закону – зарегистрируй свой мопед!" – заключили в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее сообщалось, что спецЦОНы Алматы изменили график работы из-за регистрации мопедов.