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Общество

Ботсад Алматы объявил о запрете для посетителей

лебеди, ГБС, запрет на кормление, пруд, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 11:38 Фото: pexels
В администрации Главного ботанического сада (ГБС) Алматы выступили с хорошей новостью для посетителей. Все дело в том, что грациозные лебеди благополучно перезимовали и вновь заняли свое место в живописном пруду, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из оповещения за 3 апреля 2025 года.

В описании к видео идет важное напоминание о том, что кормить лебедей и рыб запрещено.

"У нас есть команда профессионалов, которая заботится о здоровье и благополучии обитателей пруда. Специалисты строго контролируют их рацион, обеспечивая необходимое количество и качество корма в нужное время".Администрация ГБС Алматы

По словам специалистов, нездоровая пища в неконтролируемом количестве может привести к проблемам со здоровьем у лебедей и рыб.

В заключительной части посетителей поблагодарили за понимание и поддержку.

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В Ботсаду Алматы нашли "пальцы мертвеца"

1 апреля в социальных сетях Ботсада появилась неожиданная новость о том, что в саду появятся альпаки.

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Также было отмечено, что для новых обитателей выделена отдельная территория выше домика для насекомых. Однако это оказалось шуткой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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