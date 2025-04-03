Ботсад Алматы объявил о запрете для посетителей
Фото: pexels
В администрации Главного ботанического сада (ГБС) Алматы выступили с хорошей новостью для посетителей. Все дело в том, что грациозные лебеди благополучно перезимовали и вновь заняли свое место в живописном пруду, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из оповещения за 3 апреля 2025 года.
В описании к видео идет важное напоминание о том, что кормить лебедей и рыб запрещено.
"У нас есть команда профессионалов, которая заботится о здоровье и благополучии обитателей пруда. Специалисты строго контролируют их рацион, обеспечивая необходимое количество и качество корма в нужное время".Администрация ГБС Алматы
По словам специалистов, нездоровая пища в неконтролируемом количестве может привести к проблемам со здоровьем у лебедей и рыб.
В заключительной части посетителей поблагодарили за понимание и поддержку.
Материал по теме
В Ботсаду Алматы нашли "пальцы мертвеца"
1 апреля в социальных сетях Ботсада появилась неожиданная новость о том, что в саду появятся альпаки.
Материал по теме
Ботанический сад Алматы объявил об изменениях в работе с 1 апреля
Также было отмечено, что для новых обитателей выделена отдельная территория выше домика для насекомых. Однако это оказалось шуткой.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript