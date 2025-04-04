Кто рискует выпасть из электронной очереди на границе в Казахстане

С 5 апреля система электронной очереди CargoRuqsat начнет автоматически удалять бронирования автотранспорта с некорректно указанными госномерами. Об этом сообщили Zakon.kz в КГД МФ РК.

Как отмечается в информации, изменения коснутся системы электронной очереди CargoRuqsat. Сервис будет аннулировать бронирования с ошибочными номерами.

"Вступают в силу новые правила: бронирования автотранспортных средств с некорректно указанными госномерами будут автоматически удаляться без уведомления. Нововведения связаны с тем, что отдельные иностранные перевозчики использовали обманные схемы, намеренно искажая государственные регистрационные номерные знаки (далее – ГРНЗ) своих автотранспортных средств (далее – АТС). К примеру, добавляя лишние символы". Пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Как разъяснили в комитете, при отсутствии интеграции с базами данных иностранных государств электронный сервис не имеет возможности в онлайн-режиме вести форматно-логический контроль. Это дало возможность пользователям обходить оплату сборов и работать с нарушением правил.

Подобные манипуляции были замечены не только при бронировании, но и при оформлении страховых полисов.

"Аналогичные случаи зафиксированы и при оформлении страховых полисов, где в документы вносили ложные данные. Кроме того, в ходе проверок выявлены нарушения, связанные с бронированием проезда АТС с разными государственными номерами, но имеющих один и тот же VIN-код". КГД МФ РК

Такую схему применяли и отечественные перевозчики, что позволило им обходить установленные требования.

"Для исключения подобных махинаций в системе введена проверка VIN-кода автотранспортного средства. Если у него уже есть активное бронирование с таким же VIN-кодом, оформить новое невозможно. Для постановки в очередь необходимо сначала отменить предыдущую бронь", – добавили в ведомстве.

В комитете отметили, что иностранным перевозчикам следует тщательно проверять вводимые данные перед бронированием, так как в системе отсутствует интеграция с базами данных иностранных государств и ошибки в информации могут привести к аннулированию брони.

Если у перевозчиков возникнут вопросы, в комитете посоветовали обратиться в техническую поддержку сервиса или в территориальные органы КГД.

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Отмечается, что новые меры направлены на повышение прозрачности системы и обеспечение равных условий для всех участников перевозочного процесса.

Ранее стало известно, что водителям мопедов, нарушившим ПДД, с 5 апреля 2025 года грозит до 10 лет лишения свободы.