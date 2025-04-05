СпецЦОНы Алматы изменили график работы из-за регистрации мопедов

Фото: pexels

В субботу, 5 апреля, истекает срок регистрации мопедов в Казахстане. В связи с увеличившимся потоком обращений за этой услугой спецЦОНы в Алматы будут работать на два часа дольше, сообщает Zakon.kz.

Решение об изменении графика приняли Госкорпорация "Правительство для граждан" совместно с МВД. "5 апреля спецЦОНы будут принимать услугополучателей с 9:00 до 14:00. Выдача готовых документов будет осуществляться до 15:00", – говорится в официальном сообщении. Отмечается, что измененный график касается только одного дня – 5 апреля. Адреса спецЦОНов в Алматы: СпецЦОН №1 – мкр. Саялы, ул. Аккайнар, 1;

СпецЦОН №2 – ул. Майлина, 240а;

СпецЦОН №3 – Кульджинский тракт, 9К;

СпецЦОН №4 – мкр. Кемел, ул. Аксуат, 118. В Казахстане вдвое ужесточили уголовное наказание провинившихся водителей мопедов. Поправки в УК вводятся в действие с 5 апреля 2025 года. С этого же дня усиливается и административная ответственность. Что и как меняется для лихачей, прежде практически неуязвимых – в материале Zakon.kz.

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