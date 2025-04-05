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Общество

К казахстанцам с важным предупреждением по поводу алиментов обратилась прокуратура

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 12:15 Фото: Zakon.kz
Выплата алиментов – это не благотворительность, а родительская обязанность. Об этом сегодня, 5 апреля 2025 года, заявили в прокуратуре Шымкента, сообщает Zakon.kz.

В связи с тем, что взыскание алиментов относится к категории исполнительных производств высокой социальной значимости, их исполнение всегда находится под надзором прокуратуры.

"Прокуратура Шымкента предупреждает о том, что за неуплату алиментов предусмотрена административная ответственность в виде ареста до 5 суток и уголовное наказание до 2 лет лишения свободы. Забота о детях – основная обязанность родителей!" – говорится в обращении к казахстанцам, распространенном в субботу.

По данным прокуратуры мегаполиса, за неуплату алиментов к административной ответственности в общей сложности привлечены 1562 должника и 80 должников привлечены к уголовной ответственности.

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11 марта 2025 года в Минюсте заявили, что казахстанцы своим детям задолжали 16 млрд тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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