В акимате Усть-Каменогорска ответили, сколько зданий рухнет в случае 7-балльного землетрясения

Акимат Усть-Каменогорска опубликовал паспорт безопасности областного центра. В нем отображены показатели риска возникновения опасных геофизических явлений, сообщает Zakon.kz.

По информации sozmedia.kz, в документе говорится, что Усть-Каменогорск находится в сейсмически опасной зоне с возможным землетрясением силой 7 баллов. И вот, согласно методике оценки возможной обстановки при возникновении прогнозируемого землетрясения:

788 зданий построенные без учета сейсмики получат тяжелые повреждения (большие и глубокие трещины);

9768 зданий получат разрушительные повреждения (сквозные трещины, проломы в стенах, обрушение частей зданий, внутренних стен).

В этом же документе указано, что на территории города Усть-Каменогорск нет сейсмостанций.

Ранее мы сообщали о том, что известно о ситуации на водохранилищах Казахстана.