Жителей Алматы и еще трех городов предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

По данным синоптиков, 6 апреля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия будут наблюдаться в четырех городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Загрязнения воздуха ожидаются в Жезказгане, Балхаше, Актобе и Алматы.

Специалисты РГП "Казгидромет" напоминают, что неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана на 6 апреля.