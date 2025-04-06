Жителей Алматы и еще трех городов предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
Загрязнения воздуха ожидаются в Жезказгане, Балхаше, Актобе и Алматы.
Специалисты РГП "Казгидромет" напоминают, что неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана на 6 апреля.