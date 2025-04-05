Штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 16 областях Казахстана на 6 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, днем на западе, юге, в горных районах гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы ночью туман. В Конаеве ночью ожидается туман.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер восточный с переходом на северо-западный, днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-18 м/с.

Днем на юге, востоке Атырауской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау утром и днем временами ожидается сильный дождь.

Днем на юге, западе Актюбинской области ожидается гроза.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, юге ожидается гроза, днем гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

В Карагандинской области ожидается ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау ожидается ночью и утром на востоке, в центре области туман. В Жезказгане ночью и утром туман.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Днем на севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается гроза.

На западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе днем ожидается гроза.

В Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, на западе, юге, востоке порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сильные осадки возвращаются в Казахстан.