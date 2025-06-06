Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 7 по 9 июня

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 7 по 9 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 7 июня: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +25+27°.

переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +25+27°. 8 июня: переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза. Днем град. Ветер северо-восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +20+22°.

переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза. Днем град. Ветер северо-восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +20+22°. 9 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +22+24°. Прогноз погоды по Алматы 7 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +30+32°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +30+32°. 8 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +28+30°.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +28+30°. 9 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +31+33°. Прогноз погоды по Шымкенту 7 июня: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +29+31°.

переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +29+31°. 8 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +33+35°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +33+35°. 9 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +30+32°. Ранее синоптики предупредили казахстанцев о предстоящих дождях в выходные дни. По данным РГП "Казгидромет", погоду на большей части территории страны будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: