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События

Родился весом 740 граммов: в Алматы врачи 80 дней боролись за жизнь малыша

малыш, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 10:25 Фото: МЗ РК
В Алматы врачи Городского перинатального центра №2 выходили мальчика, который родился на 26-й неделе беременности с весом всего 740 граммов. Спустя 80 дней ребенка выписали домой вместе с мамой, сообщает Zakon.kz.

Малыш появился на свет в результате экстренного кесарева сечения. Беременность осложнилась отслойкой плаценты и кровотечением, рассказали в Минздраве.

С первых минут жизни ребенку потребовалась интенсивная медицинская помощь. По словам директора перинатального центра Светланы Рахимовой, 40 дней мальчик находился на искусственной вентиляции легких, а затем еще около двух недель получал дыхательную поддержку с помощью назального СИПАП.

Всего в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных малыш провел 56 дней. После стабилизации состояния его перевели в другое отделение для дальнейшего выхаживания и восстановления.

На 80-е сутки жизни мальчика выписали домой.

малыш, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 10:25

Фото: МЗ РК

В роддоме отметили, что благодаря современным технологиям выхаживания недоношенных детей и работе медиков их выживаемость в Казахстане за последние годы увеличилась в четыре раза.

По данным совместного отчета Всемирного банка, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ООН и IGME, в 2025 году неонатальная смертность в Казахстане составила 3,04 случая на 1000 новорожденных. Это один из лучших показателей в Центральной Азии.

Ранее в перинатальном центре Алматы за месяц родились две тройни.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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