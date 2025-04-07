#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
504.34
556.34
5.97
Общество

К казахстанцам обратилась полиция из-за "звонков" из "Казпочты"

Новый вид мошенничества, Казахстан, Казпочта, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 12:07 Фото: pixabay
Мошенники в Казахстане действуют от имени "Казпочты" или почтальонов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 апреля рассказали в полиции Актюбинской области.

"Мошенники представляются сотрудниками "Казпочты" и сообщают о поступлении посылки на ваше имя. Они просят озвучить SMS-код для получения этой почты. К примеру, на уловки подобных мошенников попалась 45-летняя актюбинка. После звонка мошенников она оформила онлайн-кредит и перевела на счет мошенников 1 млн тенге", – сообщили стражи порядка.

В случае такого звонка немедленно прекратите разговор.

"Это новый вид мошенничества на сегодняшний день. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, рекомендуем внимательно относиться к каждому звонку и SMS, а также не доверять подозрительным сообщениям и рекламе", – обратились в ДП.

4 апреля полиция Астаны рассказала о ликвидации call-центра мошенников. Они выкупили клиентскую базу одного из интернет-магазинов с персональными данными более 2000 граждан РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Правда ли, что прививки повреждают головной мозг и сердце ребенка
Общество
12:40, Сегодня
Правда ли, что прививки повреждают головной мозг и сердце ребенка
15 школ планируют открыть в Астане в текущем году
Общество
12:22, Сегодня
15 школ планируют открыть в Астане в текущем году
Казахстанка родила сына-богатыря весом 6,7 кг
Общество
12:01, Сегодня
Казахстанка родила сына-богатыря весом 6,7 кг
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: