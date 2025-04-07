Сильные дожди с грозами придут в Казахстан

В Казахстане в предстоящий вторник, 8 апреля 2025 года, ожидаются сильные дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в РГП "Казгидромет":

"Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами на большей части территории Казахстана, в центре, на востоке страны ожидаются сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, туман".

Из гидрологического прогноза следует, что в ближайшие сутки в связи с прогнозом осадков на горных реках юга, юго-востока и востока будут наблюдаться колебания водности.

"На равнинных реках севера, центра и востока ожидаются снеготаяние, добегание талого стока с балок, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", – добавили в гидрометцентре.

О том, какой будет погода по Казахстану 8, 9 и 10 апреля 2025 года, можете узнать здесь.