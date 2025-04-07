#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
504.34
556.34
5.97
Общество

Сильные дожди с грозами придут в Казахстан

Сильные дожди с грозами придут в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 17:21 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящий вторник, 8 апреля 2025 года, ожидаются сильные дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в РГП "Казгидромет":

"Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами на большей части территории Казахстана, в центре, на востоке страны ожидаются сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, туман".

Из гидрологического прогноза следует, что в ближайшие сутки в связи с прогнозом осадков на горных реках юга, юго-востока и востока будут наблюдаться колебания водности.

"На равнинных реках севера, центра и востока ожидаются снеготаяние, добегание талого стока с балок, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", – добавили в гидрометцентре.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 17:21
Алматы и Астану зальют дожди, а в Шымкенте будет по-летнему жарко: прогноз на 8, 9 и 10 апреля

О том, какой будет погода по Казахстану 8, 9 и 10 апреля 2025 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
К 62-летней казахстанке за помощью обратился "Киану Ривз"
Общество
17:36, Сегодня
К 62-летней казахстанке за помощью обратился "Киану Ривз"
В КГД сделали важное заявление из-за ситуации на границе Казахстана и Китая
Общество
17:36, Сегодня
В КГД сделали важное заявление из-за ситуации на границе Казахстана и Китая
Казахстанец вымогал деньги через фальшивые знакомства в соцсетях
Общество
17:14, Сегодня
Казахстанец вымогал деньги через фальшивые знакомства в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: