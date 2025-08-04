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Общество

Дожди с грозами и сильная жара вновь обрушатся на Казахстан

крыша, капли дождя, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 17:44 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящий вторник, 5 августа 2025 года, прогнозируется возвращение дождей с грозами и сильной жары, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь в центре и на юге республики.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, ночью и утром на севере, востоке страны – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что днем в трех регионах республики ожидается сильная жара до +35+38°С:

  • в Атырауской области,
  • в Мангистауской области,
  • в Западно-Казахстанской области.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 17:44
Зонт или очки: актуальный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту

Вместе с тем ожидается:

  • высокая пожарная опасность – на севере Павлодарской, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Мангистауской, на западе Атырауской, Актюбинской областей,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, на севере, востоке, в центре Алматинской, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, областей Жетысу, Улытау, на юге, в центре области Абай, на юго-востоке Западно-Казахстанской области.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 17:44
Непогода на подходе: Казахстан накроет циклон на три дня

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане в августе 2025 года ожидается неустойчивая погода – дожди с грозами, местами сильные, а также температурные качели – от резкого похолодания +4°С до 42-градусной жары. Подробнее о погоде по республике на крайний месяц лета можете прочитать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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