В центре Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии

В квадрате улиц Сатпаева – Фурманова – Байтурсынова – Толе би 23 октября зафиксировано временное отключение электроэнергии, сообщили Zakon.kz в пресс-службе АО "Алатау Жарық Компаниясы".

На место направлена оперативно-ремонтная бригада для обследования и установления причины инцидента.

Позже нам сообщили, что свет дали.







"Причина повреждения выключателя 35 кВ", – добавили в компании.

А ранее жители и гости Алматы получили на свои телефоны массовое уведомление о землетрясении. Оно пришло на мобильные устройства граждан в 12:21. Но землетрясения в городе в итоге не было.

