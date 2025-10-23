#АЭС в Казахстане
Общество

В центре Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 21:34 Фото: unsplash
В квадрате улиц Сатпаева – Фурманова – Байтурсынова – Толе би 23 октября зафиксировано временное отключение электроэнергии, сообщили Zakon.kz в пресс-службе АО "Алатау Жарық Компаниясы".

На место направлена оперативно-ремонтная бригада для обследования и установления причины инцидента.

Позже нам сообщили, что свет дали. 


"Причина повреждения выключателя 35 кВ", – добавили в компании.

А ранее жители и гости Алматы получили на свои телефоны массовое уведомление о землетрясении. Оно пришло на мобильные устройства граждан в 12:21. Но землетрясения в городе в итоге не было.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
