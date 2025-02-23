Жители Медеуского района Алматы остались без света из-за обрыва кабеля

Частичные отключения электроэнергии зафиксированы 23 февраля в Медеуском районе Алматы, сообщили Zakon.kz в АО "АЖК".

"Отключения электроэнергии произошли в 15:50 в Медеуском районе, в квадрате улиц Жамакаева – Тайманова – пр. Нурлыбаева – ул. Иванилова. По предварительным данным, произошел обрыв двух подземных кабельных линий 10кВ", – рассказали компании.

В настоящее время электроснабжение частично восстановлено по одной линии. Завершение аварийно-восстановительных работ и полное восстановление подачи электроэнергии планируется в течение 1,5 часа.

Ранее сообщалось о другом инциденте. После аварии в Карагандинской области десятки сел снова получили электричество.