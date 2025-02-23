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События

Жители Медеуского района Алматы остались без света из-за обрыва кабеля

Лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 20:00 Фото: unsplash
Частичные отключения электроэнергии зафиксированы 23 февраля в Медеуском районе Алматы, сообщили Zakon.kz в АО "АЖК".
"Отключения электроэнергии произошли в 15:50 в Медеуском районе, в квадрате улиц Жамакаева – Тайманова – пр. Нурлыбаева – ул. Иванилова. По предварительным данным, произошел обрыв двух подземных кабельных линий 10кВ", – рассказали компании.

В настоящее время электроснабжение частично восстановлено по одной линии. Завершение аварийно-восстановительных работ и полное восстановление подачи электроэнергии планируется в течение 1,5 часа.

Ранее сообщалось о другом инциденте. После аварии в Карагандинской области десятки сел снова получили электричество. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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