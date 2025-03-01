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Общество

Алматы глазами известного фотографа в последний день зимы

Алматы глазами известного фотографа в последний день зимы, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 11:24 Фото: Instagram/dots_foto
28 февраля 2025 года фотограф из Алматы Дмитрий Доценко поделился снимками города, окутанного в белоснежное одеяло. Старания мастера не прошли даром, и его творчество в очередной раз восхитило подписчиков, сообщат Zakon.kz.

Так, Доценко на странице в Instagram разместил серию фотокарточек Алматы в последний день зимы.

"Завершая свой календарный путь, зима решила показать, кто здесь хозяин, и укутала город свежим снегом. Я сделал фотоподборку последнего дня зимы". Дмитрий Доценко

В заключительной части подписи к публикации он предлагает насладиться мгновениями уходящей зимы.

После просмотра пользователи остались в восторге и поблагодарили Доценко на красивые кадры.

  • Красота. Календарный день последний. Зима еще дней 10 будет прощаться, если верить прогнозу.
  • Очень красиво.
  • Очень душевный Алматы вашими глазами.
  • У зимы свои прелести и красивые виды. Мгновения зимы завораживают своей красотой.
  • Какой красивый наш город.
  • Красота в глазах смотрящего. Это про наш город.
  • Узнаваемые места, любимые, передано настроение, воздух, атмосфера.
  • Шикарные кадры!

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С прогнозом погоды в Алматы с 1 по 3 марта можно ознакомиться тут. По данным синоптиков, в городе все три дня ожидаются гололед, снег и туман.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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