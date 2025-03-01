Алматы глазами известного фотографа в последний день зимы
Фото: Instagram/dots_foto
28 февраля 2025 года фотограф из Алматы Дмитрий Доценко поделился снимками города, окутанного в белоснежное одеяло. Старания мастера не прошли даром, и его творчество в очередной раз восхитило подписчиков, сообщат Zakon.kz.
Так, Доценко на странице в Instagram разместил серию фотокарточек Алматы в последний день зимы.
"Завершая свой календарный путь, зима решила показать, кто здесь хозяин, и укутала город свежим снегом. Я сделал фотоподборку последнего дня зимы". Дмитрий Доценко
В заключительной части подписи к публикации он предлагает насладиться мгновениями уходящей зимы.
После просмотра пользователи остались в восторге и поблагодарили Доценко на красивые кадры.
- Красота. Календарный день последний. Зима еще дней 10 будет прощаться, если верить прогнозу.
- Очень красиво.
- Очень душевный Алматы вашими глазами.
- У зимы свои прелести и красивые виды. Мгновения зимы завораживают своей красотой.
- Какой красивый наш город.
- Красота в глазах смотрящего. Это про наш город.
- Узнаваемые места, любимые, передано настроение, воздух, атмосфера.
- Шикарные кадры!
С прогнозом погоды в Алматы с 1 по 3 марта можно ознакомиться тут. По данным синоптиков, в городе все три дня ожидаются гололед, снег и туман.
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