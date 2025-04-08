"Сергек" уйдет еще из одного города

Специализированный межрайонный экономический суд удовлетворил иск Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области о расторжении договора государственно-частного партнерства с ТОО "Көркем Телеком", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в суде 8 апреля 2025 года, в сентябре 2023 года между Управлением информатизации, Департаментом полиции Костанайской области и ТОО "Көркем Телеком" был заключен договор по реализации проекта "Услуги по предоставлению данных, зафиксированных интеллектуальной системой дорожной и общественной безопасности в городе Костанае".

"В суде установлено, что по условиям договора частный партнер принимал обязательства по предоставлению данных, зафиксированных интеллектуальной системой дорожной и общественной безопасности в городе Костанае – АПК "Сергек". Однако в ходе реализации проекта частным партнером допущены нарушения существенных условий договора, в том числе установлены различия между АПК "Сергек 2.1", прошедшим сертификацию об утверждении типа измерений, и АПК, установленным на территории города Костаная, что послужило основанием для удовлетворения иска и расторжении договора", – сообщили в суде.

Доказательств соответствия по технологическими параметрам АПК, установленным в Костанае, условиям договора не предоставлено, что является процессуальным упущением стороны ответчика.

По информации местных СМИ, в Костанае ТОО "Көркем Телеком" было установлено 60 комплексов "Сергек" и более тысячи камер наблюдения. Начать фиксировать нарушения правил дорожного движения они должны были еще год назад. Однако летом 2024 года государственной технической службой была проведена проверка объекта ГЧП на информационную безопасность, до ноября проводился его госаудит на соблюдение норм законодательства. И по результатам аудита частному партнеру направили досудебную претензию.

В феврале 2025 года стало известно, что в Астане не будут продлевать договор с "Сергек". Систему видеонаблюдения передадут новому инвестору из ОАЭ.