Казахстанцу с инвалидностью отказали в необходимых средствах: чем закончился спор
Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области удовлетворил иск мужчины с инвалидностью к Департаменту Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.
Если быть точнее, суд признал незаконным отказ внести в индивидуальную программу абилитации и реабилитации необходимые средства личной гигиены.
"Истец имеет инвалидность второй группы, связанную с прохождением воинской службы и воздействием ионизирующего излучения. Согласно медицинским документам, ему необходимы такие средства", – сообщает пресс-служба суда.
Суд также отметил, что отказ при наличии медицинских рекомендаций не обеспечивает человеку с инвалидностью возможность сохранять самостоятельность и достойный уровень жизни.
Решение в законную силу не вступило.
Ранее в Костанайской области суд рассмотрел дело в отношении мужчины, который управлял автомобилем без водительских прав и проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке.
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