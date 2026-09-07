Казахстанцу с инвалидностью отказали в необходимых средствах: чем закончился спор

Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области удовлетворил иск мужчины с инвалидностью к Департаменту Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Если быть точнее, суд признал незаконным отказ внести в индивидуальную программу абилитации и реабилитации необходимые средства личной гигиены.

"Истец имеет инвалидность второй группы, связанную с прохождением воинской службы и воздействием ионизирующего излучения. Согласно медицинским документам, ему необходимы такие средства", – сообщает пресс-служба суда.

Суд также отметил, что отказ при наличии медицинских рекомендаций не обеспечивает человеку с инвалидностью возможность сохранять самостоятельность и достойный уровень жизни.

Решение в законную силу не вступило.

Ранее в Костанайской области суд рассмотрел дело в отношении мужчины, который управлял автомобилем без водительских прав и проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке.