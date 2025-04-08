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Общество

Диснейленд передумали строить в Астане

развлечение, места отдыха, Минтуризма и спорта , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 13:40 Фото: pixabay
Заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев на пресс-конференции в правительстве 8 апреля 2025 года рассказал, появится ли в Астане развлекательный центр по типу Диснейленда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр заявил, что строить будут не Диснейленд, а парк развлечений.

"В уже реализуемых проектах есть туристский квартал в Астане, это большой комплекс, в которым будет очень серьезный парк развлечений. Этот проект находится на стадии реализации. Да, в планах есть. Но это не Диснейленд. Будет в районе за "Барыс Ареной", – сказал Ержан Еркинбаев.

Проект реализует иностранный инвестор.

"Это огромный комплекс, там не только развлекательный центр, это и большой торговый центр и отель международного уровня. И думаем, что это будет серьезной дестинацией в нашей столице, которая будет привлекать туристов. В 2027 году туристский элемент этого большого комплекса будет введен в эксплуатацию", – резюмировал спикер.

В 2018 году сообщалось о планах построить недалеко от озера Талдыколь по Коргальджинской трассе парк Meruert, который будет казахским Диcнейлендом.

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Мадина Мамырханова
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