Диснейленд передумали строить в Астане

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Заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев на пресс-конференции в правительстве 8 апреля 2025 года рассказал, появится ли в Астане развлекательный центр по типу Диснейленда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр заявил, что строить будут не Диснейленд, а парк развлечений. "В уже реализуемых проектах есть туристский квартал в Астане, это большой комплекс, в которым будет очень серьезный парк развлечений. Этот проект находится на стадии реализации. Да, в планах есть. Но это не Диснейленд. Будет в районе за "Барыс Ареной", – сказал Ержан Еркинбаев. Проект реализует иностранный инвестор. "Это огромный комплекс, там не только развлекательный центр, это и большой торговый центр и отель международного уровня. И думаем, что это будет серьезной дестинацией в нашей столице, которая будет привлекать туристов. В 2027 году туристский элемент этого большого комплекса будет введен в эксплуатацию", – резюмировал спикер. В 2018 году сообщалось о планах построить недалеко от озера Талдыколь по Коргальджинской трассе парк Meruert, который будет казахским Диcнейлендом.

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