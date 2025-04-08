На космодроме "Байконур" не хватает спальных мест для туристов

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев 8 апреля 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства прокомментировал ситуацию с дефицитом спальных мест в гостиницах на космодроме "Байконур", сообщает Zakon.kz.

Ержан Еркинбаев напомнил, что сегодня состоялся запуск ракеты и наблюдать за событием прибывает более 2 тыс. туристов. Территория космодрома "Байконур" находится в управлении Российской Федерации. Все туристы проходят через определенные процедуры безопасности. Ежегодно на космодроме планируется порядка десятка запусков.

"Узкое место космодрома "Байконур" и в целом региона – это недостаточное количество спальных мест. Поэтому, когда происходит запуск ракеты, все гостиницы забиты, абсолютно все. И забиты они персоналом, который осуществляет запуск, технический персонал. Для туристов остается мало места", – пояснил Ержан Еркинбаев.

Он отметил, что период между пусками хотят сделать привлекательным для туристов, так как на космодроме есть сооружения советской эпохи, представляющие астрофизическую ценность для интересующихся.

"Как минимум, можно было бы проводить детские съезды, детско-юношеский туризм развивать. Потому что космонавтика, астрофизика у казахского народа еще исторически есть. И нахождение такого уникального космодрома именно на нашей территории – это, безусловно, для туризма очень большой ценный объект", – заключил Ержан Еркинбаев.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 8 апреля 2025 года в 10:47 по времени Астаны. Свое название она получила в честь 80-летия Великой Победы. В экипаже "Союза МС-27" космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Космонавты проведут на орбите восемь месяцев. За это время им предстоит выполнить 50 научных экспериментов.