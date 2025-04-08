За всеми туалетами в стране уследить Минтуризма не может: ответ на критику казахстанцев

Заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев на пресс-конференции в правительстве 8 апреля 2025 года ответил на жалобы казахстанцев на отсутствие санузлов в местах отдыха и на автодорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер признал, что в 2021 году по стране не хватало 493 санитарных узлов в местах отдыха.

"Это минимум потребность, которая нужна именно на пути туриста по всей стране. Из них большая половина была построена. Это на сегодняшний день больше 300 туалетов построено. Помимо того, строятся местными исполнительными органами санитарно-гигиенические узлы и объекты придорожного сервиса вне этой программы. Их тоже несколько сотен уже построено, и в том числе на территории национальных парков. Ежегодно убирается определенное количество – до сотни тех несуразных, так скажем, туалетов, которые портят имидж страны. И приблизительно такое же количество: 50-100 новых по линии Министерства транспорта строятся. До конца года мы еще 25 объектов придорожного сервиса, включающие в себя санитарные узлы, планируем построить", – отметил Ержан Еркинбаев.

На решение данной проблемы требуется, по его словам, время.

Если вы опять-таки говорите про санитарные узлы, то санитарные узлы строит местный исполнительный орган. Мы, конечно же, напоминаем, выезжаем с инспекциями, указываем, где их не хватает и где они по разным причинам бывают закрыты. Где-то воду отключают, где-то тот персонал, который там работает, не выходит на работу по разным причинам. И за всеми туалетами в стране уследить Министерство туризма не может. Но тем не менее работа, динамика же есть", – резюмировал вице-министр.

28 марта 2023 года сообщалось, что треть объектов придорожного сервиса до сих пор не соответствуют требованиям национального стандарта.