Общество

Генеральная уборка проводится в Астане

Уборка в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 20:27 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Коммунальные службы столицы продолжают масштабные работы по санитарной очистке города после зимнего периода. Об этом сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В рамках данной работы активно проводится очистка и мойка различных объектов городской инфраструктуры, таких как ограждения, остановочные павильоны, опоры освещения, дорожные знаки, дороги, тротуары и другие элементы. Также ведутся ремонтно-восстановительные работы во дворах, скверах, парках и т.д.

Активные работы по санитарной очистке ведутся во всех районах города. В районе Нура ведется системная работа по санитарной очистке и приведению территории в порядок. Осуществляется мойка улично-дорожной сети, очистка тротуаров, мостов, остановочных павильонов и других элементов городской инфраструктуры.

В районе Байконыр наряду с санитарной очисткой начаты ремонтно-восстановительные работы во дворах, скверах и парках. Проводится приведение в порядок детских и спортивных площадок, площадок для мусорных контейнеров, а также восстановление поврежденных элементов благоустройства.

В районе Алматы работы ведутся в усиленном режиме – ежедневно задействовано порядка 300 дорожных рабочих и более 250 единиц специализированной техники. Помимо мойки дорог и инфраструктуры, проводится кронирование зеленых насаждений, санитарная очистка остановочных комплексов, восстановление аншлагов и элементов ограждений.

В районе Есиль также начаты весенние ремонтно-восстановительные работы. Проводится восстановление брусчатки, а также ремонт накрывочных плит подпорной стены по улице Д. Конаева. Ежедневно осуществляется комплексная мойка городской инфраструктуры и др. В работах задействовано более 500 дорожных рабочих и свыше 200 единиц техники.

В районе Сарыарка также проводится масштабная санитарная очистка. Работы охватывают дорожное покрытие, подземные переходы, дворовые территории и уличную мебель. Параллельно ведется очистка остановочных павильонов и ремонт элементов благоустройства. В санитарной очистке задействовано более 735 единиц техники и 253 дорожных рабочих.

В районе Сарайшык задействовано более 200 единиц спецтехники и 400 дорожных рабочих. Проводится вывоз снега, уборка наносного и крупногабаритного мусора, очистка прибордюрной части, мойка тротуаров и мостов.

На сегодняшний день работы по санитарной очистке ведутся во всех шести районах столицы. Уборка тротуаров и дорожных покрытий проводится с помощью специальной техники, а также ежедневно устраняются мусор и грязь с газонов и др.

Читайте также
Генеральная уборка проводится в Астане
14:33, 08 апреля 2025
Генеральная уборка проводится в Астане
В Астане ведутся активные работы по предотвращению паводков
15:39, 03 марта 2025
В Астане ведутся активные работы по предотвращению паводков
Почти 3 000 дорожных рабочих вышли на снегоуборочные работы в Астане
11:07, 11 ноября 2025
Почти 3 000 дорожных рабочих вышли на снегоуборочные работы в Астане
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион мира по борьбе из Казахстана провёл схватку с топовым белорусом в Узбекистане
21:01, Сегодня
Чемпион мира по борьбе из Казахстана провёл схватку с топовым белорусом в Узбекистане
Четыре гола решили исход матча Узбекистана в новом турнире от ФИФА
20:55, Сегодня
Четыре гола решили исход матча Узбекистана в новом турнире от ФИФА
Экс-боец UFC приговорён к пяти годам условно за стрельбу из машины
20:50, Сегодня
Экс-боец UFC приговорён к пяти годам условно за стрельбу из машины
Казахстанец вошёл в тройку лучших на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Париже
20:16, Сегодня
Казахстанец вошёл в тройку лучших на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Париже
