Аэропорт Алматы поделился важной новостью для вылетающих и провожающих
Фото: аэропорт Алматы
Международный аэропорт Алматы 27 декабря 2024 года поделился с пассажирами и посетителями важной новостью, сообщает Zakon.kz.
Речь идет об открытии второго пандуса для въезда в зону вылета на 2-й этаж.
"Въезд на территорию аэропорта осуществляется с улиц Майлина и Ахметова. Второй пандус открыт для удобства пассажиров и гостей аэропорта, что обеспечит более быстрый и комфортный доступ к зоне вылета на 2-м этаже", – сообщили в аэропорту.
3 декабря 2024 года в аэропорту Алматы рассказали об открытии нового заезда на пандус в зону вылета на второй этаж со стороны улицы Ахметова.
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