Аэропорт Алматы поделился важной новостью для вылетающих и провожающих

Международный аэропорт Алматы 27 декабря 2024 года поделился с пассажирами и посетителями важной новостью, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об открытии второго пандуса для въезда в зону вылета на 2-й этаж.

"Въезд на территорию аэропорта осуществляется с улиц Майлина и Ахметова. Второй пандус открыт для удобства пассажиров и гостей аэропорта, что обеспечит более быстрый и комфортный доступ к зоне вылета на 2-м этаже", – сообщили в аэропорту.

3 декабря 2024 года в аэропорту Алматы рассказали об открытии нового заезда на пандус в зону вылета на второй этаж со стороны улицы Ахметова.

