#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
515.25
535.91
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
515.25
535.91
5.18
События

Аэропорт Алматы поделился важной новостью для вылетающих и провожающих

Аэропорт Алматы, зона вылета, пандус, заезд, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 15:21 Фото: аэропорт Алматы
Международный аэропорт Алматы 27 декабря 2024 года поделился с пассажирами и посетителями важной новостью, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об открытии второго пандуса для въезда в зону вылета на 2-й этаж.

"Въезд на территорию аэропорта осуществляется с улиц Майлина и Ахметова. Второй пандус открыт для удобства пассажиров и гостей аэропорта, что обеспечит более быстрый и комфортный доступ к зоне вылета на 2-м этаже", – сообщили в аэропорту.

3 декабря 2024 года в аэропорту Алматы рассказали об открытии нового заезда на пандус в зону вылета на второй этаж со стороны улицы Ахметова.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Попались: на юге Казахстана снежного барса с котятами сняли на видео
События
15:39, Сегодня
Попались: на юге Казахстана снежного барса с котятами сняли на видео
В Актау из Бразилии прибыли представители Embraer
События
15:26, Сегодня
В Актау из Бразилии прибыли представители Embraer
Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования Токаеву
События
15:16, Сегодня
Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования Токаеву
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: