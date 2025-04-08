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Общество

Непогода сохранится в Казахстане: где ожидаются сильные осадки 9 апреля

Непогода сохранится в Казахстане: где ожидаются сильные осадки 9 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 17:28 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую среду, 9 апреля 2025 года, сохранится непогода. Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь в центре республики.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, ночью на востоке – сильные осадки (преимущественно – дождь)".РГП "Казгидромет"

Также в гидрометцентре отметили, что по Казахстану ожидаются туманы, на западе, востоке, юге – усиление ветра, на юго-востоке – шквал, пыльная буря.

"В ближайшие сутки в связи с прогнозом осадков на горных реках юга, юго-востока и востока будут наблюдаться колебания водности. На равнинных реках севера, центра и востока ожидаются снеготаяние, добегание талого стока с балок, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", – следует из гидрологического прогноза.

В Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 апреля 2025 года установится по-летнему жаркая погода. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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