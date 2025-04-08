По-летнему жаркая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: unsplash

В Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 апреля 2025 года установится по-летнему жаркая погода. Об этом говорится в прогнозе, который Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 9 апреля: переменная облачность, днем небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.

переменная облачность, днем небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С. 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С. 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С. Прогноз погоды по Алматы 9 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С. 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С. 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С. Прогноз погоды по Шымкенту 9 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С. 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С. 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +29+31°С. Материал по теме Алматы накрыл ураганный ливень: что там происходит О том, какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 апреля 2025 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: