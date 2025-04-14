Снег, дожди с грозами, заморозки и сильный ветер вновь нагрянут в Казахстан
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 15 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на западе и юге республики.
"Атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большую часть Казахстана, принося с собой дожди с грозами, днем на юго-западе – сильные дожди, ночью на востоке – сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке – осадки (дождь, снег)... По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман".РГП "Казгидромет"
Также сообщается, что днем в районе Алакольских озер области Жетысу ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.
"Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской, на западе Костанайской, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, области Абай ожидаются заморозки -3°С. На западе, в центре ночью в Акмолинской области на поверхности почвы заморозки -2°С", – добавили в РГП "Казгидромет".
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Подробнее о прогнозе погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 15 по 17 апреля 2025 года – можете узнать по ссылке.
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