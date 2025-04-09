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Общество

Депутат предложил поднять госпошлины за разводы в 400 раз

Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 10:29 Фото: mazhilis.parlam.kz
Депутат Берик Бейсенгалиев 9 апреля 2025 года в кулуарах Мажилиса заявил, что поддерживает идею повышения госпошлины за разводы с 0,5 до 200 МРП, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что повышение госпошлины на расторжение брака в новом Налоговом кодексе направлено на то, чтобы молодежь не принимала решений под влиянием эмоций, а делала это осознанно.

"Те меры, которые предложили отдельные депутаты, я считаю, наверное, хорошая мера. Вполне возможно, уровень МРП надо было повысить, я бы предложил не 20, а 200 МРП!" – заявил Берик Бейсенгалиев.

Пока депутаты предлагают повысить госпошлину на расторжение брака с 0,5 до 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году). Сейчас расторгнуть брак стоит 1966 тенге. В случае 200 МРП сумма составит 786 400 тенге.

Более подробно о причинах разводов можно прочитать здесь.

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Бауыржан Муканов
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