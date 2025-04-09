Это не должно быть дешевым развлечением: депутат предлагает повысить плату за охоту в Казахстане

Депутат Елнур Бейсенбаев в ходе обсуждения в Мажилисе проекта нового Налогового кодекса 9 апреля 2025 года предложил правительству новые источники дохода для бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат решил привести ряд примеров, которые, по его словам, во всем мире являются одним из главных направлений.

"Но у нас мы их не используем, даже если пользуемся, то не на должном уровне. Во-первых, я считаю, у нас в тысячу раз нужно повысить размер платы за пользование животным миром. Простой пример – охота на зайца. Текущая стоимость охоты составляет всего 177 тенге. Меньше, чем бутылка воды в магазине. Но при этом один патрон стоит 500 тенге. Такая ситуация формирует у населения пренебрежительное отношение к природе. Кроме того, к нам едут иностранные туристы из близлежащих стран, которые за копейки отстреливают животный мир. Пора это менять", – заявил депутат.

По его словам, охота должна стать ответственным выбором, а не дешевым развлечением.

"Охота – это прихоть богатых, так что прошу правительство пересмотреть все расценки и увеличить поступления в бюджет. Данный кластер можно развить до международного уровня с элементами элитной услуги. Например, в Африке охота на животных – это очень дорогой туризм, который пополняет значительную часть ВВП страны", – резюмировал мажилисмен.

19 февраля 2025 приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов были утверждены лимиты на охоту на животных и птиц.