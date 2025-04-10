Депутат предлагает внести изменения в Правила государственных закупок

Сенатор Евгений Больгерт 10 апреля 2025 года в своем депутатском запросе на имя главы Кабмина выразил обеспокоенность системными нарушениями в сфере государственных закупок строительных работ, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что недобросовестные компании, используя пробелы в законодательстве, получают необоснованные конкурентные преимущества.

"Выявленные факты свидетельствуют о масштабном использовании пробелов в законодательстве, что приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств, снижению качества строительства и вытеснению с рынка добросовестных подрядчиков", – озвучил Евгений Больгерт.

Он привел примеры, имевшие место в Туркестанской области, где крупные строительные объекты намеренно дробятся на десятки небольших контрактов без проведения конкурсов. Таким образом, компании с минимальным опытом и недавними лицензиями набирают фиктивный опыт и получают крупные подряды, несмотря на отсутствие реальных ресурсов и квалификации.

"В этой связи мы предлагаем внести изменения в Правила государственных закупок, установив обязательные квалификационные требования к опыту работы в качестве генерального подрядчика, пропорционально сумме закупки, ограничить размер условной скидки за опыт субподрядчиков вне зависимости от количества выполненных объектов, усилить контроль за соблюдением конкурсных процедур, исключив возможность искусственного дробления контрактов", – отметил Евгений Больгерт.

Ранее сенатор Геннадий Шиповских рассказал о проблемах неэффективного использования бюджетных средств и незаконных действиях со стороны поставщиков, а также отсутствии должного системного контроля государственной программы "ART Sport".