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Бывший аким Косшы возглавил другой город

Экс-аким Косшы снова стал акимом города Степногорска, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 15:54 Фото: gov.kz
Распоряжением акима Акмолинской области от 13 ноября 2024 года по согласованию с Администрацией президента и с согласия депутатов маслихата акимом города Степногорска назначен Гайдар Касенов, сообщает Zakon.kz.

Нового главу Степногорска активу города представил заместитель акима Акмолинской области Елдос Рамазанов, рассказали в пресс-службе акима региона.

Первый заместитель акима области поблагодарил бывшего акима Алпысбая Каиржанова и пожелал успехов новому акиму.

В рамках поручений главы государства перед Гайдаром Касеновым поставлен ряд задач по развитию города и созданию комфортных условий для населения.

"На сегодняшний день первоочередной задачей в отопительный сезон для акима города является бесперебойная и стабильная подача тепла для социальных объектов и населения. Также на особом контроле необходимо держать завершение работ и своевременный ввод объектов водоснабжения", – отметил Е. Рамазанов.

Также акимату Степногорска поручено провести четкую работу по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию сферы предпринимательства, а также жилищного строительства.

Гайдар Касенов родился в 1976 году в Акмолинской области. Окончил Аграрный университет им. С. Сейфуллина ("инженер-механик"); Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева ("экономист-менеджер"); Международную академию бизнеса Алматы, Open University (UK) (Открытый Университет Великобритании) Professional Diploma in Management (2012); Челябинский государственный агроинженерный университет; кандидат экономических наук.

В разные годы занимал должности специалиста ОАО "Астана-финанс", менеджера проекта "Астана-Сити" г. Астаны; директора ТОО "Центральное газоснабжение" г. Астана (2002-2004); заместителя акима района "Алматы" г. Астаны; акима района "Алматы" г. Астаны.

Аким Шортандинского района Акмолинской области (10.2019-08.2021). 11 ноября Гайдара Касенова освободили от должности акима города Косшы. Его кресло занял Азамат Капышев.

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