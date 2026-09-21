Почему Гайдара Касенова и Достанбека Есжанова освободили от занимаемых должностей

В пресс-службе акимата Акмолинской области рассказали, почему аким Степногорска Гайдар Касенов и аким Аршалынского района Достанбек Есжанов были освобождены от занимаемых должностей, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что распоряжением акима региона Марата Ахметжанова Касенов и Есжанов освобождены от занимаемых должностей.

"Причина – переход на другое место работы", – уточнили нам в пресс-службе акимата Акмолинской области сегодня, 21 сентября 2026 года.

Отметим, что Гайдар Касенов был назначен акимом Степногорска в ноябре 2024 года. А Достанбек Есжанов занимал должность акима Аршалынского района с декабря того же года.