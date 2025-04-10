Сколько будут стоить билеты на концерт Крейга Дэвида в Астане

Старт продаж билетов на концерт всемирно известного певца Крейга Дэвида, который выступит 13 июля в столице на стадионе "Астана Арена", начнется в течение ближайших 24 часов, обещают организаторы, сообщает Zakon.kz.

Как отметил продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов на пресс-конференции в СЦК, помимо гвоздя программы Крейга Дэвида, ожидается участие таких казахстанских и российских исполнителей, как Sadraddin, Ёлка, IOWA, Банд' Эрос, рэпер Alem, Доминик Джокер и DJ Грув. Стоимость билетов на фестиваль Alem Fest составит от 20 до 50 тыс. тенге.

"Это очень доступная сумма и для такого line-up (заявленного состава исполнителей) артистов, и продолжительности времени. Мы считаем, что это очень приемлемая цена. Концерт делаем в пилотном режиме. На следующий год мы одновременно ведем переговоры уже с мировыми звездами. Тоже на протяжении шести часов это будет происходить", – сказал Малик Хасенов.

Он добавил, что Alem Fest в этом году будет идти на протяжении семи часов по аналогии с OffLimits в Абу-Даби, который длится 10-12 часов. Новый формат фестиваля, помимо мировых звезд, предусматривает инновации на сцене и использование дронов.

"И будет один очень интересный диджейский проект, который мы делаем впервые. Это держится в секрете, но мы считаем, что это будет одно из таких ярких событий. Мы прилетели две недели назад из Абу-Даби, где этот проект, честно говоря, у нас №1, нашу группу греет. Мы с удовольствием вам расскажем о нем и покажем, после чего в небе на Alem Fest взлетят дроны", – заключил Малик Хасенов.

Ранее сообщалось, что Alem Fest станет кульминационным завершением фестиваля Comic Con. Ожидаемый экономический эффект от проведения этого мероприятия – это более 5 тыс. иностранных туристов и 2 млрд тенге в экономику города. Плюс 120 млн тенге – это прямые налоговые поступления от концерта.