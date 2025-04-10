Высокий счет за электричество выдал нарколабораторию в Павлодаре
Фото: pexels
В прокуратуре Павлодарской области сегодня, 10 апреля 2025 года, рассказали об интересном случае, благодаря которому удалось найти нарколабораторию, сообщает Zakon.kz.
Из распространенного релиза следует, что сотрудники прокуратуры Павлодара проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах города.
"Одна квартира показала аномально высокие показатели, явно несоразмерные с ее площадью. Провели первичную проверку: окна плотно занавешены, жильцы ведут замкнутый образ жизни. Все признаки указывали на нелегальную деятельность. Дали поручение полиции провести обыск. Подозрения подтвердились, в квартире оборудована нарколаборатория. Изъято более 3 кг наркотиков растительного происхождения, гидропонное оборудование, удобрение, упаковка".Прокуратура Павлодарской области
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 297-1 Уголовного кодекса РК.
"Подозреваемый задержан. Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица причастные к данной преступной деятельности".Прокуратура Павлодарской области
Ранее сообщалось, что актера сериалов и футболиста из Африки задержали в Казахстане. Они подозреваются в наркопреступлениях.
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