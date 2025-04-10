Высокий счет за электричество выдал нарколабораторию в Павлодаре

В прокуратуре Павлодарской области сегодня, 10 апреля 2025 года, рассказали об интересном случае, благодаря которому удалось найти нарколабораторию, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что сотрудники прокуратуры Павлодара проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах города.

"Одна квартира показала аномально высокие показатели, явно несоразмерные с ее площадью. Провели первичную проверку: окна плотно занавешены, жильцы ведут замкнутый образ жизни. Все признаки указывали на нелегальную деятельность. Дали поручение полиции провести обыск. Подозрения подтвердились, в квартире оборудована нарколаборатория. Изъято более 3 кг наркотиков растительного происхождения, гидропонное оборудование, удобрение, упаковка". Прокуратура Павлодарской области

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 297-1 Уголовного кодекса РК.

"Подозреваемый задержан. Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица причастные к данной преступной деятельности". Прокуратура Павлодарской области

Ранее сообщалось, что актера сериалов и футболиста из Африки задержали в Казахстане. Они подозреваются в наркопреступлениях.