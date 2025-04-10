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События

Актера сериалов и футболиста из Африки задержали в Казахстане

Казахстанец, актер, африканец, наркотики, мвд, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 11:08 Фото: МВД РК
В двух регионах Казахстана задержали подозреваемых в наркопреступлениях, которые раньше занимались культурной и спортивной деятельностью, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации МВД от 10 апреля 2025 года, в Шымкенте задержали гражданина Центральной Африки с 1,5 кг синтетики а-PVP, который сбывал ее через Тelegram.

"Установлено, что задержанный прибыл в Казахстан в 2020 году в поисках заработка и был игроком одной из местных футбольных команд. Также в Акмолинской области задержан 45-летний мужчина, у которого при личном досмотре обнаружена дорожная сумка с 2 кг гашиша. Стало известно, что ранее он снимался в одном из отечественных сериалов, исполняя роль главаря преступной группы. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", – сообщил и. о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Это не первый актер, которого ловят на наркопреступлении. Осенью 2024 года наркоборцы сообщили о задержании мужчины, который периодически снимался в сериалах. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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