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Общество

За дискредитацию госслужбы наказан руководитель управления в Мангистау

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 18:32 Фото: senate.parlam.kz
В Мангистау руководителю районного управления Департамента казначейства объявлено о неполном служебном соответствии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре Мангистауской области, в ходе комплексной проверки деятельности одного из вузов выявлен факт грубого нарушения государственными служащими норм действующего антикоррупционного законодательства.

"Органами прокуратуры установлен факт оказания неправомерного предпочтения руководством Мунайлинского районного управления Департамента казначейства по Мангистауской области студенту вуза при осуществлении им трудовой деятельности". Прокуратура Мангистауской области

Отмечается, что студент совмещал учебу с работой в управлении на должности делопроизводителя на неполный рабочий день. Молодой человек трудился в госструктуре четыре часа (полставки). Но так как глава управления приходится родственником студенту, в сговоре с заместителем они учитывали работу парня как за полный рабочий день (восемь рабочих часов). Это нарушение привело к незаконному расходованию бюджетных средств.

"По акту прокурорского надзора незаконно израсходованные средства возвращены в бюджет. По решению Совета по этике уполномоченного органа по делам государственной службы за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, руководителю управления объявлено о неполном служебном соответствии", – заключили в прокуратуре области.

В феврале текущего года Агентство по делам госслужбы подготовило проект указа президента, которым вносятся поправки в Правила наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих. В правила добавлены новые нормы.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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