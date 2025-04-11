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Происшествия

В Мангистауской области студенту незаконно начисляли зарплату из-за родственных связей

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 03:20 Фото: Zakon.kz
Руководитель Мунайлинского районного управления департамента казначейства в Мангистау в силу родственных отношений начислял студенту ВУЗа заработную плату за полный рабочий день, хотя на самом деле он трудился только четыре часа, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, об инциденте сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

По данным ведомства, установлен факт оказания неправомерного предпочтения руководством Мунайлинского районного управления департамента казначейства по Мангистауской области студенту ВУЗа при осуществлении им трудовой деятельности.

Он совмещал учебу с работой в управлении на должности делопроизводителя на неполный рабочий день (четыре часа, полставки). При этом в силу родственных отношений руководитель управления и его заместитель учитывали его работу за полный рабочий день (восемь рабочих часов), что привело к незаконному расходованию бюджетных средств.

По акту прокурорского надзора израсходованные средства возвращены в бюджет, а руководитель управления наказан за дискредитацию госслужбы.

"По решению Совета по этике уполномоченного органа по делам государственной службы, за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, руководителю управления объявлено о неполном служебном соответствии", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области женщина вернула продавцу поврежденный автомобиль.

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Аксинья Титова
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