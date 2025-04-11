В Мангистауской области студенту незаконно начисляли зарплату из-за родственных связей
По информации Lada.kz, об инциденте сообщили в прокуратуре Мангистауской области.
По данным ведомства, установлен факт оказания неправомерного предпочтения руководством Мунайлинского районного управления департамента казначейства по Мангистауской области студенту ВУЗа при осуществлении им трудовой деятельности.
Он совмещал учебу с работой в управлении на должности делопроизводителя на неполный рабочий день (четыре часа, полставки). При этом в силу родственных отношений руководитель управления и его заместитель учитывали его работу за полный рабочий день (восемь рабочих часов), что привело к незаконному расходованию бюджетных средств.
По акту прокурорского надзора израсходованные средства возвращены в бюджет, а руководитель управления наказан за дискредитацию госслужбы.
"По решению Совета по этике уполномоченного органа по делам государственной службы, за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, руководителю управления объявлено о неполном служебном соответствии", – заключили в ведомстве.
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