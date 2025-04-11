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Общество

Вирусное видео с маленьким казахстанцем дошло до Токаева: как он отреагировал

Токаев отметил благодарностью поступок мальчика, Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 09:26 Фото: акимат Атырауской области
Видео с 3-летним мальчиком, убирающим мусор после праздника Ораза айт в одном из микрорайонов Атырау, дошло до президента. Он отметил ребенка благодарностью, сообщает Zakon.kz.

Глава региона Серик Шапкенов 10 апреля встретился с маленьким Динмухаммедом Жумажаном и его родителями. Аким выразил им благодарность за воспитание Динмухаммеда, а также вручил письмо от руководителя Администрации президента Айбека Дадебая со словами благодарности главы государства.

"Иногда одно действие говорит громче многих слов. Несмотря на то, что Динмухаммед еще маленький, его поступок тронул нас всех. Он не научился этому у кого-то другого, он сделал это на основе того, что видел в своей семье, понимая важность чистоты и порядка", – сказал Шапкенов.

Отец Динмухаммеда Ержан Хайрушев рассказал, что один из жителей снял действия сына на видео и выложил в интернет.

"Мы, жители микрорайона, с размахом отметили праздник Ораза айт. Тогда мы не думали, что поступок нашего сына тронет сердца всех казахстанцев. Он начал поздно говорить, поэтому мы отдали его в детский сад. Может быть там он научился этому. В нашей семье мы тоже любим чистоту, активно участвуем в субботниках. Я хочу, чтобы мой сын стал патриотом своей страны", – сказал Хайрушев.

Серик Шапкенов также вручил Динмухаммеду памятные подарки.

Фото: акимат Атырауской области

Это не первый случай, когда глава государства не остается равнодушным к трогательным поступкам детей страны. Например, в мае 2024 года мы рассказывали о том, что девочка из города Кентау Туркестанской области передала жителям Кульсары, пострадавшим от наводнения, свою копилку с деньгами, которые собирала на телефон. Позже Касым-Жомарт Токаев отметил этот поступок. А в декабре 2024 года подарок от президента получила маленькая жительница Экибастуза, которая стала чемпионкой мира по джиу-джитсу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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