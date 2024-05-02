Собирала на смартфон: юная казахстанка передала свою копилку пострадавшим от паводков

Девочка из города Кентау Туркестанской области передала жителям Кульсары, пострадавшим от наводнения, копилку с деньгами, сообщает Zakon.kz.

Деньги ученица 4 класса откладывала в течение года, хотела купить смартфон. Но когда увидела кадры из затопленного в Атырауской области города, решила передать всю копилку кульсаринцам, пишет pricom.kz.

Фото: Прикаспийская коммуна

К посылке Гаухар приложила письмо:

"Мои друзья из Кульсары! Я Гаухар Шаймерден. Живу в Туркестанской области, учусь в лицее №4 имени Мустафы Ататюрка. Когда я узнала о вашем сложном положении, стала сильно переживать. Но не забывайте, что мы, казахстанцы, сильный народ. Уверена, вы достойно перенесете тяжбы судьбы. Я желаю вам добра. У меня есть копилка, не знаю, сколько там денег, но все передаю вам. Школьники тоже с вами. Я обещаю хорошо учиться, в будущем стать умелым специалистом, чтобы впредь не допускать таких плачевных происшествий в стране".

С посылкой, а также вместе с другой гуманитарной помощью, огромные КАМАЗы прибыли в Кульсары. Жители города с благодарностью приняли гостинцы. Деньги из копилки школьницы решили не тратить, а сохранить их в местном музее на память о добром поступке.

Город Кульсары по-прежнему остается частично затопленным. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям 2 мая показали кадры с места событий.