Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Собирала на смартфон: юная казахстанка передала свою копилку пострадавшим от паводков

Девочка отдала свою копилку пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 13:47 Фото: pixabay
Девочка из города Кентау Туркестанской области передала жителям Кульсары, пострадавшим от наводнения, копилку с деньгами, сообщает Zakon.kz.

Деньги ученица 4 класса откладывала в течение года, хотела купить смартфон. Но когда увидела кадры из затопленного в Атырауской области города, решила передать всю копилку кульсаринцам, пишет pricom.kz.

Казахстанка отдала свою копилку пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 13:47

Фото: Прикаспийская коммуна

К посылке Гаухар приложила письмо:

"Мои друзья из Кульсары! Я Гаухар Шаймерден. Живу в Туркестанской области, учусь в лицее №4 имени Мустафы Ататюрка. Когда я узнала о вашем сложном положении, стала сильно переживать. Но не забывайте, что мы, казахстанцы, сильный народ. Уверена, вы достойно перенесете тяжбы судьбы. Я желаю вам добра. У меня есть копилка, не знаю, сколько там денег, но все передаю вам. Школьники тоже с вами. Я обещаю хорошо учиться, в будущем стать умелым специалистом, чтобы впредь не допускать таких плачевных происшествий в стране".

С посылкой, а также вместе с другой гуманитарной помощью, огромные КАМАЗы прибыли в Кульсары. Жители города с благодарностью приняли гостинцы. Деньги из копилки школьницы решили не тратить, а сохранить их в местном музее на память о добром поступке.

Город Кульсары по-прежнему остается частично затопленным. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям 2 мая показали кадры с места событий.

Читайте также

В правительстве Казахстана подчеркнули необходимость не допустить повышения цен в межсезонье
В правительстве Казахстана подчеркнули необходимость не допустить повышения цен в межсезонье
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Прения по делу Бишимбаева: в суде выступила адвокат потерпевшей стороны
Когда в Казахстане появятся новые операторы связи и почему их тарифы будут дешевле
В Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле
Ирина Капитанова
Атырауская область Туркестанская область Паводки-2024 2024 год Хорошие новости
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: