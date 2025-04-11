Цены на нефть упали: какие выплаты из Нацфонда получат дети

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 11 апреля 2025 года рассказал, влияет ли курс тенге на доходы детей по проекту "Нацфонд – детям", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что Национальный фонд распределяет детям 50% от дохода, который получает от инвестиционного управления его активом. Деньги, по его словам, начисляются на счета в долларах.

"Только когда ребенок достигает 18-летия, он приносит соответствующее заявление – на улучшение жизненных условий, на образование или на медицинские нужды, только тогда они конвертируются в тенге. Так как весь учет в Национальном фонде ведется в долларах, соответственно, и эффекта от изменений его курса никакого нет. Учет программы "Нацфонд – детям" ведется в долларах, и соответственно, движение курса (тенге. – Прим. ред.) на доходы детей никак не влияет", – заверил он.

Между тем прогнозы относительно инвестдоходов Нацфонда он не озвучил.

"Какой будет конкретный инвестиционный доход Национального фонда, прогнозировать сложно, потому что, повторюсь, рынки сейчас очень сильно волатильны, это то, на что мы не можем влиять, это глобальные рынки. Будем надеяться, что ситуация после этого периода определенной эскалации нормализуется и рынки вернутся к росту", – добавил глава Нацбанка.

Ранее глава Нацбанка рассказал, насколько возможна девальвация национальной валюты.