Дожди и снег вернутся в Астану, Алматы и Шымкент
Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 12 по 14 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Из прогноза РГП "Казгидромет" следует, что в столицу и два крупнейших мегаполиса страны вернутся дожди и снег.
Прогноз погоды по Астане
- 12 апреля: переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С.
- 13 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +12+14°С.
- 14 апреля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.
- 13 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С.
- 14 апреля: переменная облачность, днем дождь, временами сильный, гроза, возможен град, шквал. Ветер юго-западный 4-9, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +30+32°С.
- 13 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.
- 14 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.
Ранее сообщалось, что снегопады, ливни, заморозки и жара до +28°С надвигаются на Казахстан. Подробнее о погоде на 12-14 апреля 2025 года можете узнать здесь.
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