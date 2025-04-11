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Общество

Дожди и снег вернутся в Астану, Алматы и Шымкент

Астану, Алматы и Шымкент зальют дождями, также ожидается снег, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 16:21 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 12 по 14 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из прогноза РГП "Казгидромет" следует, что в столицу и два крупнейших мегаполиса страны вернутся дожди и снег.

Прогноз погоды по Астане

  • 12 апреля: переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С.
  • 13 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +12+14°С.
  • 14 апреля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.
  • 13 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С.
  • 14 апреля: переменная облачность, днем дождь, временами сильный, гроза, возможен град, шквал. Ветер юго-западный 4-9, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +30+32°С.
  • 13 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.
  • 14 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

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Заморозки, гроза и туман: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Ранее сообщалось, что снегопады, ливни, заморозки и жара до +28°С надвигаются на Казахстан. Подробнее о погоде на 12-14 апреля 2025 года можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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