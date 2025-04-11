Снегопады, ливни, заморозки и жара до +28°С надвигаются на Казахстан: прогноз на выходные

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Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 апреля 2025 года предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ожидается неустойчивый характер погоды. "С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дождь, гроза, возможен град, ночью на северо-западе, севере страны – осадки (дождь, снег)", – говорится в прогнозе. Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются: 12 апреля – в Костанайской области,

13-14 апреля – в Акмолинской области,

14 апреля – в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, в областях Абай, Жетысу,

14 апреля – в области Улытау. "По республике ожидается туман". РГП "Казгидромет" Также прогнозируются заморозки -1-3°С: ночью 12 апреля – в Западно-Казахстанской, Атырауской областях,

12-14 апреля – в Актюбинской области,

13-14 апреля – в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях. Температурный фон днем Повышение прогнозируется: на западе страны – от +13+20°С до +17+23°С.

на юго-западе – от +15+20°С до +22+27°С.

на северо-западе – от +8+15°С до +12+20°С. Понижение ожидается: на севере, в центре – от +20+25°С до +10+15°С.

на востоке – от +23+29°С до +12+20°С.

на юге – от +28+33°С до +23+28°С.

на юго-востоке – от +23+33°С до +18+25°С. Материал по теме Какой будет погода в апреле в Казахстане Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана на 11 апреля 2025 года.

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