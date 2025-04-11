Снегопады, ливни, заморозки и жара до +28°С надвигаются на Казахстан: прогноз на выходные
Фото: unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 апреля 2025 года предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", ожидается неустойчивый характер погоды.
"С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дождь, гроза, возможен град, ночью на северо-западе, севере страны – осадки (дождь, снег)", – говорится в прогнозе.
Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются:
- 12 апреля – в Костанайской области,
- 13-14 апреля – в Акмолинской области,
- 14 апреля – в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, в областях Абай, Жетысу,
- 14 апреля – в области Улытау.
"По республике ожидается туман".РГП "Казгидромет"
Также прогнозируются заморозки -1-3°С:
- ночью 12 апреля – в Западно-Казахстанской, Атырауской областях,
- 12-14 апреля – в Актюбинской области,
- 13-14 апреля – в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.
Температурный фон днем
Повышение прогнозируется:
- на западе страны – от +13+20°С до +17+23°С.
- на юго-западе – от +15+20°С до +22+27°С.
- на северо-западе – от +8+15°С до +12+20°С.
Понижение ожидается:
- на севере, в центре – от +20+25°С до +10+15°С.
- на востоке – от +23+29°С до +12+20°С.
- на юге – от +28+33°С до +23+28°С.
- на юго-востоке – от +23+33°С до +18+25°С.
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